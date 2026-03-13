Mecnavi la tragedia in cui morirono 13 lavoratori | Il profitto non deve mai dimenticarsi delle condizioni di lavoro - VIDEO

A Ravenna si sono svolti due eventi per ricordare la tragedia Mecnavi, in cui persero la vita 13 lavoratori. Oltre alla cerimonia pubblica sullo scalone del Comune, è stato organizzato un momento di commemorazione alle Artificerie Almagià. L’incidente rimane uno dei momenti più drammatici della storia locale legati al mondo del lavoro.

Non solo una commemorazione, ma un grande momento per parlare di sicurezza sul lavoro. Il ricordo del figlio di una delle vittime: "Quel 13 marzo cambiò completamente la mia vita" Non solo la cerimonia sullo scalone del Comune, ma anche un commovente appuntamento alle Artificerie Almagià per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia di Ravenna: la tragedia Mecnavi. Si è ricordato così l'anniversario del 13 marzo del 1987, quando Ravenna fu teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai accaduti in Italia, con tredici operai, alcuni al primo giorno di lavoro, che morirono asfissiati all'interno della Elisabetta Montanari, nave di proprietà della Mecnavi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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