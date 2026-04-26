A 12 anni a caccia di antirughe | anche a Torino il nuovo ‘parco giochi’ è tra gli scaffali della cosmesi
A Torino, tra le corsie dei negozi di cosmetici, si osservano bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 13 anni, alcuni anche più giovani, che si aggirano con naturalezza tra i prodotti per la cura della pelle. Questi giovani si concentrano in particolare su articoli destinati a contrastare i segni dell'invecchiamento, come le creme antirughe, che spesso vengono acquistate senza l'acquisto di un consenso adulto.
Hanno tra i 12 e i 13 anni, ma alcune anche meno. Le vedi muoversi con estrema disinvoltura tra gli scaffali di cosmesi dei tanti store specializzati sparsi per Torino, dal centro alle periferie. Non cercano più gloss glitterati o smalti colorati: oggi cercano sieri alla vitamina C, maschere.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Max, il setter inglese di 12 anni, cerca un nuovo casa a Como dopo essere stato tenuto isolato per la cacciaÈ un cane di 12 anni, un animale di 12 anni che ha passato gran parte della propria vita in isolamento, senza affetti, senza contatti umani...
Furti tra gli scaffali della libreria, un?editrice stanata dalle spycam a Senigallia: farà la messa alla provaSENIGALLIA Libri rubati dagli scaffali dello store Mondadori: sotto accusa ci finisce un’editrice.
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: A 12 anni a caccia di antirughe: anche a Torino il nuovo ‘parco giochi’ è tra gli scaffali della cosmesi; Il Centro Sicurezza di Orbassano, Torino, celebra 50 anni di progressi nella sicurezza dei veicoli a livello globale; Diciotto condanne per i disordini pro Cospito: Ma non fu devastazione / Le immagini del disastro; Il Museo Ettore Fico chiude i battenti dopo 12 anni.
«Ora e sempre resistenza»: il coro dei collettivi studenteschi invade piazza Arbarello, a Torino - facebook.com facebook
Dall'archivio: Torino x.com