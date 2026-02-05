Max, il setter inglese di 12 anni, cerca una nuova casa a Como. Dopo aver passato anni lontano dall’amore umano, ora ha bisogno di qualcuno che gli dia attenzione e affetto. È un cane dolce, ma la sua lunga vita in isolamento ha lasciato il segno. Ora si trova in cerca di una famiglia che possa accoglierlo e dargli una seconda possibilità.

**Max, il setter inglese di 12 anni, cerca un’adozione a Como: “è un cane dolce, ma ha vissuto anni difficili”** È un cane di 12 anni, un animale di 12 anni che ha passato gran parte della propria vita in isolamento, senza affetti, senza contatti umani significativi, e forse mai veramente accudito. È Max, un setter inglese, originario del Nord della Gran Bretagna, e oggi vive a Como, in una struttura dedicata agli animali abbandonati o in difficoltà. Il suo nome è diventato simbolo di una storia complicata, ma anche di speranza. Max è un cane di 12 anni, che ha visto anni di sperimentazione, di mancanza di cure e di isolamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max, il setter inglese di 12 anni, cerca un nuovo casa a Como dopo essere stato tenuto isolato per la caccia

