8 fonti di stress invisibili che logorano il tuo corpo senza che tu te ne accorga

Da cultweb.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo può essere soggetto a stress invisibili che non si notano immediatamente, ma che comunque influenzano il suo funzionamento. Questi fattori, spesso sottovalutati, agiscono lentamente e possono causare disagio senza segnali evidenti. Tra le cause ci sono tensioni nervose, carenze di sonno, cattive abitudini alimentari e esposizione a inquinanti. Questi elementi, pur non essendo sempre riconosciuti come fonti di stress, contribuiscono a un logoramento progressivo.

Il nostro corpo si stressa anche senza che noi ce ne accorgiamo direttamente, come se certi stimoli andassero a toccare tutti le viti dell’ingranaggio, manifestando qualcosa che non va. Questi fattori silenziosi meritano attenzione perché, pur essendo meno evidenti delle grandi pressioni quotidiane, possono accumularsi e generare un carico pesante. Il primo fattore di stress è il disagio termico, anche leggero: che si tratti di caldo eccessivo o freddo, può essere registrato come una forma di stress fisiologico. L’ipotalamo legge costantemente i segnali ambientali e attiva meccanismi compensatori, ad esempio, mantenere la frequenza cardiaca leggermente elevata, i vasi sanguigni ristretti o dilatati e il metabolismo più attivo del normale in un ambiente termoneutrale.🔗 Leggi su Cultweb.it

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