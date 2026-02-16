Gli esperti avvertono che i truffatori sfruttano Telegram per rubare le password degli utenti, spesso senza che queste si rendano conto del pericolo. Di recente, sono stati individuati casi in cui i criminali inviano messaggi ingannevoli promettendo premi o supporto tecnico, ma in realtà cercano di ottenere i dati sensibili. Un esempio concreto riguarda un utente che ha ricevuto un messaggio apparentemente ufficiale, chiedendogli di cliccare su un link per verificare il suo account.

C'è un nuovo livello di sofisticazione nel mondo delle truffe digitali, e questa volta i cybercriminali hanno alzato l'asticella. Non si tratta più di email generiche che promettono eredità milionarie o pacchi in giacenza. Il phishing adattivo rappresenta l'evoluzione più insidiosa di questa minaccia: un attacco che si modella sulla vittima, camaleonte digitale capace di assumere l'identità visiva dell'azienda per cui lavori, del servizio che usi quotidianamente, del brand di cui ti fidi. Gli esperti del Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il CERT-AgID, hanno recentemente individuato e analizzato una campagna particolarmente raffinata di questo tipo di attacco.

© Screenworld.it - I truffatori usano Telegram per rubare le tue password senza che tu te ne accorga, l’allarme degli esperti

