Un dispositivo sconosciuto sta rallentando il tuo Wi-Fi, causando problemi di connessione senza che tu te ne renda conto. Per esempio, alcuni gadget collegati alla rete consumano banda in modo invisibile, rallentando la navigazione anche quando non li utilizzi. Questo fastidio si verifica spesso in case piene di dispositivi connessi, come telecamere di sicurezza o smart speaker, che funzionano in background senza che tu sappia.

Sei seduto sul divano, provi a caricare un video e il buffer gira all’infinito. Controlli il router, riavvii il modem, magari telefoni anche al tuo operatore per lamentarti della connessione. Ma il vero colpevole del tuo Wi-Fi lento potrebbe nascondersi in un posto molto più insospettabile: nei meandri del tuo computer, sotto forma di dispositivi fantasma che continuano a pesare sul sistema anche se non li usi più da mesi, forse anni. Secondo i dati raccolti dal portale britannico Uswitch, il 60% degli utenti si dichiara deluso dalle prestazioni della propria rete negli ultimi mesi. Una percentuale impressionante che fotografa una frustrazione collettiva: con l’aumento del tempo trascorso online dalle famiglie, specialmente durante i periodi di vacanza o di smart working intensivo, la pressione sulla banda larga domestica raggiunge livelli critici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I dispositivi fantasma che rallentano il tuo Wi-Fi senza che tu lo sappia: ecco come risolvere il problema

