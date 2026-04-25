Poggio Imperiale loda Piergiuseppe Mangiacotti | in bici per il mondo per costruire una scuola in Africa

Un ciclista si sta muovendo tra le strade di Poggio Imperiale con l’obiettivo di raccogliere fondi per ristrutturare una scuola in Africa. La sua destinazione è un villaggio dove circa cento bambini frequentano un edificio in condizioni precarie. La sua iniziativa ha ricevuto il sostegno di alcune autorità locali, che hanno lodato il suo impegno per una causa umanitaria. La missione si svolge attraverso un viaggio in bicicletta con scopo benefico.

In bicicletta per raccogliere fondi e ristrutturare la scuola del villaggio di Mbamalasone, in Africa, dove cento bambini studiano ogni giorno in un edificio che ha bisogno di tutto. È questo il progetto solidale portato avanti da Piergiuseppe Mangiacotti, originario di Poggio Imperiale, giunto a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L’impresa di Piergiuseppe Mangiacotti: da Pozzaglio a Dakar, 4.300 km in bici in venti giorniPozzaglio (Cremona), 22 aprile 2026 – Quattromila trecento chilometri in bicicletta. Albero caduto a Firenze durante il maltempo colpisce ragazza in scooter in zona Poggio ImperialeA causa del maltempo a Firenze un albero è caduto in strada colpendo una ragazza in scooter che era in transito in quel momento sulla strada.