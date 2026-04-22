L’impresa di Piergiuseppe Mangiacotti | da Pozzaglio a Dakar 4.300 km in bici in venti giorni

Un ciclista cremonese di 34 anni ha percorso circa 4.300 chilometri in bicicletta partendo da Pozzaglio e arrivando a Dakar, in Senegal, in un viaggio che si è concluso in venti giorni. La sua impresa è iniziata nella sua città natale e si è sviluppata attraversando diversi paesi europei e africani, fino alla destinazione finale. L’intera traversata è stata documentata nel dettaglio durante il percorso.

Pozzaglio (Cremona), 22 aprile 2026 – Quattromila trecento chilometri in bicicletta. Li ha percorsi Piergiuseppe Mangiacotti, cremonese di 34 anni, che è partito da casa sua a Pozzaglio per raggiungere il Senegal. Dakar, per la precisione. L’arrivo nella capitale del Paese africano risale a ieri ed è stato annunciato sui social. Un'avventura affascinante, una sfida con se stesso e con la natura, ma anche un viaggio benefico: gli oltre seimila euro raccolti finora attraverso Gofundme e la sua pagina Instagram verranno utilizzata per completare la sistemazione di una scuola africana. Partito il 2 aprile scorso, Mangiacotti ha tagliato il traguardo in anticipo rispetto al programma: venti giorni di pedalata, nove nel deserto del Sahara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’impresa di Piergiuseppe Mangiacotti: da Pozzaglio a Dakar, 4.300 km in bici in venti giorni Notizie correlate Da Como a Barcellona in bici per una carbonara: 1.100 km in 11 giorni, l’impresa di Giulio BallardiniUndici giorni in bici tra neve, vento e fatica per rivederla: il viaggio da Como a Barcellona raccontato tappa dopo tappa Più di mille chilometri in... Approfondimenti e contenuti L’impresa di Piergiuseppe Mangiacotti: da Pozzaglio a Dakar, 4.300 km in bici in venti giorniPozzaglio (Cremona), 22 aprile 2026 – Quattromila trecento chilometri in bicicletta. Li ha percorsi Piergiuseppe Mangiacotti, cremonese di 34 anni, che è partito da casa sua a Pozzaglio per ... ilgiorno.it In bici da Cremona a Dakar: impresa solidale di Mangiacotti per una scuola africanaCREMONA - Missione compiuta. Piergiuseppe Mangiacotti, 34 anni, sorride: Sono arrivato ieri a Dakar. 4.300 chilometri da Cremona alla capitale del Senegal in sella alla sua inseparabile bicicletta. laprovinciacr.it