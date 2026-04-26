3I ATLAS ricco di deuterio Avi Loeb | Se colpito può diventare un'immensa bomba termonucleare naturale

Recenti analisi hanno evidenziato alte concentrazioni di deuterio nel nucleo dell'oggetto interstellare 3IATLAS. L'astrofisico Avi Loeb ha stimato che un impatto con una bomba atomica da un gigatone potrebbe trasformare l'oggetto in un'enorme bomba termonucleare naturale. Questi studi si basano sui livelli di deuterio rilevati e sulle ipotesi di reazioni nucleari che potrebbero verificarsi in caso di collisione.

Diversi studi hanno rilevato concentrazione elevate di deuterio nel nucleo di 3IATLAS. L'astrofisico Avi Loeb ha calcolato che, colpendo l'oggetto interstellare con una bomba atomica da 1 gigatone di potenza, è possibile trasformarlo in una gigantesca bomba termonucleare naturale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate 3I/ATLAS, livelli record di deuterio per Avi Loeb sono un possibile indizio tecnologico: “Serve alla fusione”Due recenti studi hanno evidenziato che 3IATLAS rilascia livelli significativi di deuterio, un isotopo dell'idrogeno considerato un combustibile... Quanti oggetti come 3I/ATLAS si nasconderebbero nel Sistema solare: l’ipotesi di Avi LoebIn un nuovo articolo pubblicato su Medium il professor Avi Loeb stima il numero di oggetti come 3IATLAS potenzialmente presenti nel Sistema solare. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Il rischio di un’esplosione colossale esclude l’uso di armi nucleari contro il corpo celeste interstellare. 3I/ATLAS ricco di deuterio, Avi Loeb: Se colpito può diventare un’immensa bomba termonucleare naturaleDiversi studi hanno rilevato concentrazione elevate di deuterio nel nucleo di 3I/ATLAS. L’astrofisico Avi Loeb ha calcolato che, colpendo l’oggetto interstellare con una bomba atomica da 1 gigatone di ... fanpage.it Avi Loeb ipotizza uno sciame di oggetti attorno a 3I/ATLAS: Il bagliore a goccia è compatibileIn un nuovo articolo pubblicato su Medium l’astrofisico Avi Loeb ha evidenziato che il bagliore a forma di lacrima attorno a 3I/ATLAS è compatibile con la presenza di uno sciame di oggetti, ... fanpage.it