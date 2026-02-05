Quanti oggetti come 3I ATLAS si nasconderebbero nel Sistema solare | l'ipotesi di Avi Loeb
Nei giorni scorsi, il professor Avi Loeb ha pubblicato un articolo in cui stima quanti oggetti simili a 3IATLAS potrebbero esserci nel Sistema solare. Loeb suggerisce che il numero potrebbe essere molto più alto di quanto si pensi finora, lasciando spazio a nuove ipotesi sulla presenza di oggetti non identificati nelle nostre vicinanze.
In un nuovo articolo pubblicato su Medium il professor Avi Loeb stima il numero di oggetti come 3IATLAS potenzialmente presenti nel Sistema solare. Si tratta di un numero enorme, che potrà essere supportato dalle indagini condotte con il nuovo Osservatorio Vera Rubin. Sempre che non si abbia a che fare con qualcosa di unico e speciale.🔗 Leggi su Fanpage.it
