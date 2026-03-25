3I ATLAS livelli record di deuterio per Avi Loeb sono un possibile indizio tecnologico | Serve alla fusione

Due studi recenti hanno rilevato che il corpo celeste 3IATLAS emette quantità elevate di deuterio, un isotopo dell'idrogeno utilizzato come combustibile nella fusione nucleare. Questo fenomeno potrebbe rappresentare un possibile indizio di natura tecnologica, secondo alcune ipotesi. Gli analisti stanno esaminando i dati per comprendere se questa presenza possa avere implicazioni legate a processi di fusione o a caratteristiche specifiche dell'oggetto.

Due recenti studi hanno evidenziato che 3IATLAS rilascia livelli significativi di deuterio, un isotopo dell'idrogeno considerato un combustibile prezioso per la fusione nucleare. Secondo il professor Avi Loeb dell'Università di Harvard, questo eccesso di deuterio potrebbe essere una firma tecnologica a sostegno dell'origine artificiale dell'oggetto interstellare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Assieme a due colleghi tedeschi, l’astrofisico Avi Loeb ha effettuato il più approfondito calcolo sulla massa di 3I/ATLAS, facendo emergere delle suggestive discrepanze con i dati raccolti dal telescopio Hubble: https://fanpa.ge/W7io0 - facebook.com facebook