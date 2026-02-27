Pokémon Day 2026 30 anni di Pokémon e boom del collezionismo in Italia

Il 27 febbraio si celebra il Pokémon Day, una ricorrenza che nel 2026 assume un significato particolare perché segna il trentennale dal lancio dei primi videogiochi Pokémon Rosso e Verde. In Italia, questa giornata ha visto un aumento delle attività di collezionismo e attenzione verso il franchise. La celebrazione coinvolge appassionati e negozi specializzati, che organizzano eventi e promozioni per festeggiare i 30 anni di Pokémon.

A 30 anni dal debutto dei videogiochi Pokémon, il mercato delle carte collezionabili cresce del 55% in Italia: da oggi asta speciale su Catawiki con Legendary Collection stimata 75.000 euro Il 27 febbraio si celebra in tutto il mondo il Pokémon Day, una ricorrenza che nel 2026 assume un significato speciale: il 30esimo anniversario dal lancio dei primi videogiochi Pokémon Rosso e Pokémon Verde. Era il 1996 quando i mostriciattoli tascabili facevano il loro debutto, seguiti pochi mesi dopo dal Gioco di carte collezionabili destinato a diventare un fenomeno globale. A tre decenni di distanza, la Pokémon mania non solo resiste, ma accelera. In Italia il mercato delle carte e dei cimeli Pokémon vive una nuova età dell’oro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pokémon Day 2026, 30 anni di Pokémon e boom del collezionismo in Italia Pokémon Day: ai Gigli fa tappa il "Pokémon gioca e scambia"È stato un 2025 straordinario per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia e, per celebrare i trent’anni di Pokémon e il Pokémon Day, è in arrivo... Pokémon Winds e Waves, la Gen 10 e le altre novità del Pokémon Presents per un leakerIl prossimo Pokémon Presents, previsto per venerdì 27 febbraio alle ore 15:00, potrebbe essere uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi... Pokémon Day 2026: Cosa Nasconde Questa Collezione! #Pokemon Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Segui il nuovo Pokémon Presents, in arrivo per il Pokémon Day il 27 febbraio 2026; Pokemon Day 2026, tra decima generazione e il ritorno a Kanto: cosa aspettarci dal Presents del 30° anniversario; Pokemon: come ottenere la carta Pikachu del 30° anniversario, l'esclusiva promo rara che tutti desiderano; POKÉMON DAY 2026: annunciato un Pokémon Presents. eBay celebra il Pokémon Day 2026 con una settimana di eventi liveeBay festeggia i 30 anni dei Pokémon con la Pokémon Week su eBay Live: box break, aste da 1€ e dati record su ricerche e vendite. techprincess.it Pokemon Day 2026, l'evento Presents per il 30° anniversario: le novità in arrivoIn occasione del Pokemon Day, l'anniversario del debutto dello storico franchise giapponese creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, andrà in scena Presents, l'evento dedicato al marchio e alle sue novità d ... tg24.sky.it Nel giorno in cui cade il Pokémon Day pubblichiamo la storia di un lettore che in risposta al nostro appello - Dream like it’s 1996 – racconta come, nel corso di trent’anni, abbia riscoperto una passione e ne abbia fatto una professione. - facebook.com facebook È il Pokémon Day e noi lo festeggiamo ricordando la speciale evoluzione di Feebas in Milotic Esplorazioni Pokémon e tante altre serie con gli adorabili mostriciattoli tascabili sono disponibili gratis nella sezione Kids e Animazione Made in Japan su Media x.com