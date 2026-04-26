28 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 aprile, giorno che segna il 118º del calendario gregoriano, porta con sé caratteristiche specifiche per chi nasce in questa data. Le persone nate in questo giorno sono descritte come vivaci e comunicative, con una spiccata attitudine a far sorridere e coinvolgere chi le circonda. Questa descrizione si basa su analisi di oroscopi e almanacchi, che associano alcune qualità alle persone nate in questa giornata.

Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è vivace e comunicativo, con una forte capacità di far sorridere e coinvolgere gli altri.Santo del giorno: San PanfiloProverbio del giorno: San Panfilo è ortolano, se non piove oggi piove domani.Fatti salienti: Nel 2003.🔗 Leggi su Veronasera.it

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