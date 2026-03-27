28 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 28 marzo è il 87º giorno del calendario gregoriano e segna il passaggio di molte persone attraverso le loro esperienze quotidiane. Chi nasce in questa data viene descritto come qualcuno dotato di sensibilità e creatività, con una spiccata abilità nel comunicare emozioni. Queste caratteristiche si riflettono anche nel modo in cui lasciano un’impronta nel contesto culturale e nella memoria collettiva.

Il 28 marzo è l’87º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato in questo giorno è sensibile e creativo, con una forte capacità di esprimere emozioni e di lasciare un segno nella cultura e nella memoria collettiva. Proverbio del giorno: Marzo asciutto e aprile bagnato, beato il villano che ha seminato. Fatti salienti: Nel 1943 nasce a Genova Lucio Battisti, tra i più grandi cantautori italiani. Con canzoni come Emozioni, La canzone del sole e I giardini di marzo ha segnato profondamente la musica italiana del Novecento. ARIETEAmore – Desiderio di emozioni forti, ma evita reazioni troppo impulsive.Lavoro – Spirito d’iniziativa alto, utile per portare avanti un progetto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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