28 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 28 febbraio segna il 59º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi festeggia in questa data dimostra spesso determinazione e attenzione ai dettagli, riuscendo a mantenere il controllo anche nelle situazioni più complesse. È un giorno in cui si evidenziano caratteristiche di affidabilità e puntualità, rendendo le persone nate in questa giornata note per il loro impegno e la loro responsabilità.

Il 28 febbraio è il 59º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è lucido e responsabile, con una forte capacità di portare a termine ciò che ha iniziato. È una persona che ama portare ordine, concludere progetti e preparare il terreno per nuove fasi.Santo del giorno: San Romano, abate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

