25 aprile Meloni in silenzio sugli spari a Roma | la premier twitta su disordini e Trump ma tace sui manifestanti feriti

Il 25 aprile, la presidente del Consiglio ha pubblicato alcuni tweet senza menzionare gli scontri avvenuti a Roma, dove diversi manifestanti sono rimasti feriti. Nelle sue comunicazioni si è concentrata sulla solidarietà a un ex presidente statunitense e sulla condanna di alcune decisioni relative a formazioni e atti di aggressione contro politici, oltre a rivolgere auguri a un carabiniere considerato il più anziano del paese. Non ci sono riferimenti diretti alle violenze di piazza.

La solidarietà a Trump, la condanna dell’allontanamento della Brigata ebraica e dell’aggressione ai politici con la bandiera ucraina, gli auguri al “carabiniere più longevo d’Italia“. Ma nemmeno una parola sui due manifestanti iscritti all’Anpi feriti da colpi di pistola ad aria compressa a Roma. Inizia a notarsi il silenzio selettivo di Giorgia Meloni, che nelle ultime ore è intervenuta due volte sui social a commentare l’attualità senza mai citare il grave episodio avvenuto dopo il corteo del 25 aprile nella Capitale. Eppure la premier, nel suo post di sabato sera, non ha risparmiato giudizi sugli altri episodi di ordine pubblico che hanno...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, Meloni in silenzio sugli spari a Roma: la premier twitta su disordini e Trump, ma tace sui manifestanti feriti Notizie correlate Governo Meloni, la premier condanna gli scontri del 25 aprile ma non cita i feriti dell’Anpi, Pd: “Vergognati”: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo dopo l'approvazione del dl Sicurezza e le celebrazioni de 25 aprile. Cosa sappiamo sugli spari alla manifestazione del 25 aprile a RomaAlla manifestazione per il 25 aprile di sabato a Roma un uomo ha sparato alcuni colpi, probabilmente con un’arma ad aria compressa, e ha ferito due... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all'Altare della Patria; Giorgia Meloni sul 25 aprile: Ci ritroviamo nelle parole di Mattarella. Sia momento di coesione; 25 aprile, Meloni: 'Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista'; 25 aprile, Mattarella: Ora e sempre Resistenza. Spari a Roma, Brigata Ebraica scortata a Milano. Governo Meloni, la premier condanna gli scontri del 25 aprile ma non cita i feriti dell’Anpi, Pd: Vergognati: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo dopo l'approvazione del dl Sicurezza e le celebrazioni de 25 aprile ... fanpage.it 25 aprile, Meloni: 'Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista'La cerimonia solenne all'altare della Patria, accanto al presidente della Repubblica, poi una nota tanto breve quanto densa di significato. ansa.it Leggi l’intervista del nostro Stefano Patuanelli a il Fatto Quotidiano. Ecco il testo integrale Nella nota sulla Liberazione Meloni scrive: «Il popolo italiano ricorda la sconfitta dell’oppressione fascista». Un bel passo avanti, non crede «Sono parole da int - facebook.com facebook Von der Leyen sente Trump: 'La violenza non ha posto nelle nostre democrazie'. Giorgia Meloni su X: 'Solidarietà a Trump, nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo'. #ANSA x.com