4 di Sera Bernardini De Pace | Cosa c' è dietro gli scontri del 25 aprile

Nella trasmissione 4 di Sera Weekend, Annamaria Bernardini De Pace ha commentato gli scontri avvenuti durante le celebrazioni del 25 aprile, attribuendoli all’ignoranza storica e alla difficoltà di esprimere idee chiare. Ha parlato di quanto accaduto nelle diverse piazze italiane, sottolineando come tali episodi siano legati a problematiche di comprensione e comunicazione. La giornalista ha fatto questa osservazione in collegamento con la trasmissione su Rete 4.

"Gli scontri in piazza del 25 aprile? A causa dell'ignoranza storica, l'incapacità di esprimere delle idee": Annamaria Bernardini de Pace lo ha detto in collegamento con 4 di Sera Weekend su Rete 4, riferendosi a quanto accaduto oggi nelle varie piazze italiane. Durante le manifestazioni per la Festa della Liberazione, infatti, hanno fatto da padroni l'odio e la violenza. "Se a questi giovani raccontassimo come si è arrivati alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, e cioè con l'aiuto degli alleati americani, russi addirittura e Inghilterra, con l'aiuto dei partigiani e delle tantissime partigiane, con l'aiuto della Brigata ebraica che è stata fondamentale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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