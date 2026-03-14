Torino al corteo per la Palestina bruciata bandiera israeliana

A Torino, circa 700 persone si sono radunate in piazza XVIII Dicembre, vicino a Porta Susa, per un corteo in solidarietà con Gaza. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno bruciato una bandiera israeliana. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto cittadini che hanno espresso il loro sostegno alla causa palestinese.

Torinoscende in piazza per laPalestina. Dopo i disordini avvenuti loscorso autunnoin città in occasione delle mobilitazioni a sostegno dellaGlobal Sumud Flotilla, circa700 pro Palhanno sfilato nuovamente per le vie del centro,da Porta Susa fino a Piazza Castello. Presenti collettivi studenteschi e comitati da tutto il Piemonte, oltre ad attivisti di“Extinction Rebellion”e“Non una di meno”. Al termine del corteo è statabruciata una bandiera israeliana. La mobilitazione perGazaè partita da piazzaXVIII Dicembre, a pochi passi dallastazione di Porta Susa. Il corteo, a cui nonostante la pioggia hanno partecipato circa700 persone, ha attraversato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, al corteo per la Palestina bruciata bandiera israeliana Articoli correlati Roma, bruciata una bandiera israeliana al corteo per il No al referendum e contro la guerra in IranDurante la manifestazione a Roma per sostenere il ‘No’ al referendum e contro la guerra in Iran, alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera... Milano, corteo Dax: bandiera Israele bruciataUn corteo di diverse centinaia di persone ha attraversato Milano oggi, sabato 14 marzo 2026, per commemorare la memoria di Davide Cesare, noto come... A TORINO bruciata bandiera di ISRAELE al corteo per la Palestina Contenuti e approfondimenti su Torino al corteo per la Palestina... Temi più discussi: A Torino il corteo regionale pro Palestina e contro ogni conflitto: Criminale è chi sostiene il genocidio, non chi lotta contro di esso, l'appuntamento il 14 marzo; Sabato 7 marzo sfila il corteo femminista: la mobilitazione e le tappe del percorso; A Torino tornano in piazza i pro Pal: sabato 14 marzo il corteo da Porta Susa: Noi continuiamo a lottare; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere. Torino, centinaia di persone al corteo Pro PalGrande manifestazione Pro Pal convocata dal comitato ‘Torino per Gaza’. Criminale è chi sostiene ... msn.com Torino, al corteo pro Pal in fiamme la bandiera di IsraeleIn marcia sotto la pioggia al grido di «Il Piemonte sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare». Tra gli slogan anche quelli sul referendum ... lastampa.it Forza amici siamo a 233 biglietti acquistati su Ciaotickets per il nostro spettacolo di beneficenza del 18 di aprile al Teatro Valdocco di Torino. Per domani sera dobbiamo arrivare almeno a 250!! - facebook.com facebook Decine di lavoratori, ragazzi, genitori con bambini piccoli nel passeggino, anziani appoggiati al bastone. Tutti in fila, fin dalla prima mattina con in mano la carta d’identità, quella color noisette, davanti all’anagrafe centrale di via della Consolata a Torino. Che c x.com