Ieri in Piazza Guercino si è svolta una cerimonia in occasione del 25 aprile, con la partecipazione di numerosi cittadini. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini che hanno assistito alle letture e alle commemorazioni. La giornata si è concentrata sulla memoria storica e sul valore della libertà, con momenti di riflessione condivisi tra i presenti. La cerimonia si è conclusa con un momento di silenzio e l’allocuzione di alcuni relatori.

Una cerimonia densa di significato quella che si è svolta ieri anche in Piazza Guercino per celebrare il 25 aprile, con sindaco Edoardo Accorsi che ha sottolineato che, a 81 anni dalla Liberazione, questa non può essere solo celebrazione ma deve diventare responsabilità attiva, soprattutto ora che i testimoni diretti stanno scomparendo e la memoria dipende dalle nuove generazioni, richiamando l’attualità dei valori della Resistenza, collegandoli ai conflitti odierni e ribadendo la necessità di difendere pace, diritto e cooperazione tra i popoli. "Il 23 aprile 1945, la prima jeep alleata solcava l’ingresso di Piazza Guercino. Cento era libera. Come ogni anno siamo qui a ricordarlo – ha detto – Ma quest’anno, più di altri, il senso del ricordare non può esaurirsi nel rito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 25 Aprile in piazza: "La memoria dipende da noi"

Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23

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Questo 25 aprile è stata una giornata lunga, intensa, vera. Sono partito dal Monumento ai Caduti, un luogo che impone silenzio e rispetto. Perché troppo spesso ce ne dimentichiamo: la libertà che viviamo oggi esiste grazie a uomini e donne che hanno dato t x.com