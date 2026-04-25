Corteo 25 Aprile la politica in piazza | Difendiamo memoria e libertà

In occasione del 25 aprile, si è svolto un corteo organizzato dal Comitato 25 aprile con la partecipazione di rappresentanti di diverse forze politiche dell’opposizione locale. La manifestazione ha visto momenti di commemorazione della Liberazione dal nazifascismo e interventi che hanno toccato temi come i diritti civili e le sfide attuali. La partecipazione ha coinvolto cittadini e politici, che hanno camminato insieme lungo il percorso cittadino.

C’erano esponenti di diverse forze politiche dell'opposizione a livello locale al corteo per la festa della Liberazione dal nazifascismo organizzato dal Comitato 25 aprile, tra richiami alla memoria della Liberazione e riflessioni sull’attualità, tra diritti da difendere e un contesto.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Palermo in piazza per il 25 aprile: corteo tra memoria e protesteABBONATI A DAYITALIANEWS Celebrazioni e partenza della marcia Migliaia di persone hanno partecipato a Palermo alle iniziative per il 25 aprile, dando... Martina Franca celebra il 25 aprile tra corteo, memoria e pastasciutta antifascistaTarantini Time QuotidianoUna giornata di manifestazioni, memoria e partecipazione collettiva per celebrare il 25 aprile a Martina Franca. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; Le piazze del 25 aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 25 aprile, il programma delle celebrazioni per la Liberazione. 25 aprile a Milano, pro pal urlano Assassini alla brigata ebraica costretta a uscire dal corteoL’omaggio di Mattarella all’altare della Patria. Meloni: «Ricordiamo la sconfitta dell’oppressione fascista». coppia ferita con pistola ad aria compressa di ... lastampa.it 25 aprile, i cortei in diretta: Insulti antisemiti a Milano: Saponette mancate. Spari a Roma contro coppia di attivisti AnpiLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio alle ... fanpage.it Minacce a Valditara nel corteo della Liberazione a Napoli.Forza Ministro, quattro scappati di casa non ti fermeranno.Vigliacchi e ignoranti non rispettano nemmeno l' anniversario del 25 aprile.#Matone - facebook.com facebook VIDEO | Milano, Brigata Ebraica fuori dal corteo. Fiano: "Espulsi per via della stella di David. Ci hanno cacciati, non è mai successo in 50 anni". #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com