In occasione del 25 aprile, la comunità ebraica ha accusato l'Anpi di avere un ruolo nelle tensioni che si sono sviluppate. La comunità ha affermato che l'associazione era dietro alle decisioni prese, inclusa la presenza di ebrei al corteo, e ha dichiarato che si rivolgerà alle autorità giudiziarie. La disputa riguarda le modalità di partecipazione e le posizioni assunte dall'Anpi in questa occasione.

L'Anpi "è dietro tutto questo, l'Anpi ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto 'no agli ebrei al corteo'". Così il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, a margine della Cerimonia "Alleati, Partigiani, Brigata Ebraica", commentando quanto avvenuto ieri al corteo del 25 aprile, bloccato per quasi due ore per le contestazioni alla loro presenza. "Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo, in un modo assurdo, vergognoso. Siamo italiani di religione ebraica e siamo andati a onorare i caduti che hanno liberato l'Italia", ha proseguito Meghnagi. "Quello che è successo ieri è, potrei dire, un colpo di stato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile, comunità ebraica contro l'Anpi: "Loro dietro tutto questo", "Ci vediamo in tribunale"

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