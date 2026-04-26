A Monterosso Grana, nel giorno del 25 aprile, il sindaco ha deciso di interrompere il canto dei bambini dedicato a Bella Ciao, presente durante le celebrazioni. Le insegnanti, invece di far cantare il brano della Resistenza, hanno scelto di proporre canti occitani nella borgata Levata. La decisione ha generato discussioni tra i partecipanti alla manifestazione e i residenti del paese.

? Cosa sapere Il sindaco Stefano Isaia a Monterosso Grana blocca il canto di Bella Ciao.. Le insegnanti sostituiscono il brano della Resistenza con canti occitani alla borgata Levata.. A Monterosso Grana, durante le celebrazioni del 25 aprile presso la borgata Levata, il sindaco Stefano Isaia ha suggerito ai docenti della scuola locale di non far cantare Bella ciao ai bambini per evitare strumentalizzazioni politiche. Il momento della tensione si è verificato alle ore 10:30, in prossimità del cippo dedicato ai Caduti situato vicino alla chiesa di San Giovanni. La cerimonia, che prevedeva la consegna della Costituzione ai diciottenni e vari interventi dei piccoli alunni della Scuola di Valle, ha un intervento diretto dell’amministratore, ex assessore provinciale della Lega, proprio nel momento destinato ai ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile a Monterosso Grana: sindaco blocca il canto dei bambini

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