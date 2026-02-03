ucraina rutte e zelensky a kiev onorano i soldati caduti

Mark Rutte e Volodymyr Zelensky si sono riuniti a Kiev per onorare i soldati caduti. La visita dei due leader ha rafforzato il sostegno della NATO all’Ucraina, con promesse di aiuti continui. La cerimonia si è svolta nel centro della capitale, tra silenzio e rispetto per chi ha perso la vita in guerra.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno onorato i soldati caduti a Kiev mentre l’alleanza militare ha promesso sostegno continuo all’Ucraina. Hanno posizionato le candele e tenuto un momento di silenzio presso il Memoriale popolare della memoria nazionale, un luogo di ricordo spontaneo dove le persone lasciano bandiere, ritratti e candele in onore dei caduti. “Il nostro dovere è preservare la memoria dei nostri eroi caduti”, ha scritto Zelenskyj su Telegram. La visita di Rutte a Kiev arriva un giorno prima che Russia e Ucraina partecipassero ai colloqui mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, sulla fine della guerra totale, che la Russia ha lanciato quasi quattro anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente ceco Petr Pavel hanno partecipato a una cerimonia a Kiev per rendere omaggio ai soldati caduti.

Le forze ucraine hanno lanciato una controffensiva a Kupiansk, riuscendo a circondare i soldati russi e a riconquistare parte della città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

