Venerdì scorso a San Benedetto del Tronto, un uomo ha compiuto 109 anni. Si tratta di un ex carabiniere che ha ricevuto l’omaggio della presidente del Consiglio e del Comando Generale dell’Arma. L’evento ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno reso omaggio alla lunga carriera e alla vita del veterano. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

? Cosa sapere Guerino Patani compie 109 anni a San Benedetto del Tronto venerdì scorso.. Giorgia Meloni e il Comando Generale dei Carabinieri hanno omaggiato il veterano.. A San Benedetto del Tronto, Guerino Patani ha festeggiato 109 anni ricevendo il riconoscimento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un omaggio speciale dall’Arma dei Carabinieri. Il traguardo del centenario più uno è stato raggiunto venerdì scorso tra le mura domestiche del veterano, nel cuore del territorio marchigiano. Guerino Patani, figura storica che incarna la memoria vivente del secolo scorso, ha vissuto una celebrazione che ha unito l’intimità familiare alla solennità delle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 109 anni del carabiniere leggendario: omaggio della Meloni e dell’Arma

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