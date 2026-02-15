Picchiato da mia moglie la storia vera di Richard Spencer che per vent’anni ha vissuto un incubo fra le mura di casa diventa un documentario

Richard Spencer ha subito violenze da parte della moglie per oltre vent'anni, un tormento che ora diventa un documentario. La donna lo ha picchiato ripetutamente e lo ha convinto che tutto fosse consensuale, nascondendo gli abusi alla famiglia e agli amici. Il film racconta la sua lunga battaglia e le difficoltà di uscire da un incubo domestico. Il documentario sarà trasmesso da mercoledì 18 febbraio alle 22 su Sky Crime e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

All'esterno, la famiglia Spencer appariva solida, rispettabile, ben integrata. Lei, Sheree Spencer, era una manager di alto livello nel sistema carcerario britannico, lui lavorava come designer informatico. Avevano una grande casa, sei camere da letto, tre figlie. Il documentario ricostruisce la trasformazione di quel matrimonio. Secondo il racconto di Richard, «gli abusi di Sheree nei miei confronti si sono evoluti e intensificati nel tempo»: dapprima parole umilianti, poi minacce, quindi aggressioni fisiche vere e proprie. Richard racconta che «gli abusi erano nascosti al mondo esterno, compresi amici e familiari», e che la moglie era riuscita a manipolarlo fino a un punto estremo: «Mi ha portato a credere di essere un partecipante responsabile e consenziente di ciò che stava accadendo».