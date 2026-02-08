la storia di marco gallo il futuro beato che ha vissuto ad arese

La storia di Marco Gallo, il giovane laico di Arese destinato a diventare santo, sta facendo parlare di sé. Marco, adolescente, ha vissuto ad Arese prima di intraprendere il cammino verso la beatificazione. La sua vita, breve ma significativa, sta attirando l’attenzione di chi lo ricorda come esempio di fede e dedizione.

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha annunciato che il 7 marzo aprirà ufficialmente il processo di beatificazione di Marco Gallo.

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha annunciato l’apertura del processo di beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale mentre andava a scuola.

La Diocesi di Milano aprirà il processo di beatificazione per Marco Gallo, il 17enne morto in un incidente x.com