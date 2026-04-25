Zequila rompe il silenzio | l’offesa feroce su sua madre malata

Antonio Zequila ha deciso di parlare dopo anni di silenzio, raccontando di aver ricevuto parole offensive da parte di Adriano Pappalardo nel 2006 durante una partecipazione a Domenica In. Secondo quanto riferito, le provocazioni sarebbero avvenute lontano dalle telecamere, e si sarebbero rivolte a sua madre, che in quel periodo attraversava un momento di malattia. Zequila ha condiviso questa versione dei fatti in un’intervista recente, smentendo eventuali versioni differenti.

? Cosa sapere Antonio Zequila rivela le offese di Adriano Pappalardo durante Domenica In nel 2006.. L'attore riferisce provocazioni sulla madre malata avvenute fuori dalle telecamere dello studio.. Sabato 25 aprile 2026, durante l’appuntamento televisivo Storie al bivio week end condotto da Monica Setta, Antonio Zequila ha svelato i dettagli feroci dietro lo scontro avvenuto nel 2006 con Adriano Pappalardo durante la trasmissione Domenica In. L’attore campano ha utilizzato lo spazio concesso dalla conduttrice per fare chiarezza su episodi che il web ha trasformato in contenuti comici, ma che per lui rappresentano ferite ancora aperte legate alla dignità familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zequila rompe il silenzio: l’offesa feroce su sua madre malata Notizie correlate “Pappalardo ha offeso mia madre malata di cancro, per voi è un meme ma lei era in ospedale a fare la chemio”: la rivelazione di Antonio Zequila sulla lite a Domenica InAntonio Zequila non ha mai amato le mezze misure o i silenzi di convenienza, che si tratti di politica, vita privata o vecchie ruggini televisive. Leggi anche: Ibiza Altea rompe il silenzio su Davide Pilotto: “Non ho superato la sua morte”