Ibiza Altea ha ripreso a parlare del dolore legato alla perdita di Davide Pilotto, condividendo il suo vissuto personale. La modella ha spiegato come ha cresciuto da sola il figlio Angel Gabriel, senza mai riuscire a superare del tutto la scomparsa di Pilotto. Le sue parole rivelano il peso di un lutto che continua a influenzare la sua vita quotidiana.

Ibiza Altea torna a parlare del dolore per la perdita di Davide Pilotto. La modella racconta come ha cresciuto il figlio Angel Gabriel da sola e perché quel lutto non è mai stato superato. Sono passati quasi cinque anni, ma il dolore non ha mai davvero lasciato il cuore di Ibiza Altea. La modella, diventata nota anche per la sua partecipazione a Too Hot To Handle Italia 2025, ha deciso di aprirsi con i suoi follower su Instagram, raccontando una ferita che il tempo non è riuscito a rimarginare. Attraverso alcune Instagram Stories, Ibiza ha risposto alle domande dei fan, lasciando emergere una verità tanto semplice quanto struggente: la perdita del compagno Davide Pilotto non è mai stata superata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Ibiza Altea rompe il silenzio su Davide Pilotto: “Non ho superato la sua morte”

Articoli correlati

GF Vip, chi è Ibiza Altea e il dolore per la perdita del compagno (padre del figlio): “Non ho mai superato la sua morte”Elvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999.

Sapete che Ibiza Altea ha un padre famoso? La sua storia è drammatica: il suo fidanzato è morto giovanissimoIbiza Altea, modella e influencer italoamericana, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 con un passato segnato da esperienze...

Ibiza Altea rompe il silenzio su Davide Pilotto: “Non ho superato la sua morte”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ibiza Altea

Temi più discussi: GF VIP 2026: Alessandra Mussolini tra carbonare e il suo arnese d’emergenza; Grande Fratello Vip, Ibiza Altea si espone subito: Ecco la concorrente che non mi piace; Ibiza Altea innamorata di Renato Biancardi al Grande Fratello VIP? | Chi le piace davvero tra lui e Raul; Grande Fratello Vip, Ibiza Altea su Francesca Manzini: A pelle non mi piace.

Chi è Ibiza Altea: età, il fidanzato morto, i figli, Grande FratelloLa moda, i reality e la maternità hanno segnato la vita di una donna pronta, adesso, a varcare la porta della Casa più spieta dagli italiani ... today.it

Isola dei Famosi, Ibiza Altea svela il motivo del forfait e attacca la produzione: «19 ore di volo e mi hanno rimandata indietro. Mi sento violata»Ibiza Altea rompe il silenzio sulla sua assenza a L'Isola dei Famosi 2025. La modella doveva essere nel cast di questa edizione, ma durante la prima puntata la conduttrice Veronica Gentili ha ... leggo.it

E voi sapete quanto costa l'abito che ieri Ibiza Altea, concorrente del GF VIP, ha indossato nella prima puntata del programma https://www.ultimenotizieflash.com/benessere/moda-e-style/selvaggia-lucarelli-svela-il-prezzo-da-capogiro-dellabito-di-ibiza-al - facebook.com facebook

Tutto è nato per una buccia di patata che ha fatto scoppiare un’accesa discussione #GrandeFratelloVip #RaulDumitras #IbizaAltea x.com