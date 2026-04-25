L'aggiornamento Zenless Zone Zero 2.8 ha una data di uscita confermata e introduce nuovi personaggi, tra cui “Eridan Sunset”. L'update prevede anche modifiche significative al gameplay, che promettono di cambiare l'esperienza di gioco. La seconda stagione del titolo si avvia così alla conclusione con contenuti che puntano a offrire novità e maggior profondità.

Zenless Zone Zero si prepara a chiudere la seconda stagione con uno degli aggiornamenti più ricchi e ambiziosi mai pubblicati. HoYoverse ha confermato che la versione 2.8, intitolata “Eridan Sunset”, sarà disponibile dal 6 maggio, portando con sé nuovi personaggi, contenuti narrativi e importanti modifiche al sistema di combattimento. Non si tratta di un aggiornamento qualsiasi, ma di un vero punto di svolta, destinato a ridefinire sia la componente strategica sia l’evoluzione della storia. La nuova trama porta il mistero di Ramiel al centro del conflitto. La storia entra in una fase più intensa e complessa, spostando l’attenzione sul misterioso obiettivo Ramiel, diventato il fulcro di una vera e propria caccia tra diverse fazioni dell’Outer Ring.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Zenless Zone Zero 2.8: data ufficiale, nuovi personaggi e rivoluzione nel gameplay con “Eridan Sunset”

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Zenless Zone Zero arriva su Steam, svelata la data di uscita della versione 2.8 e i nuovi contenuti in arrivo; Zenless Zone Zero arriva su Steam con la versione 2.8 e nuove meccaniche; Zenless Zone Zero 2.7: Guida completa a Pull, Polychrome e Nuovi Equipaggiamenti; Sono arrivati i nuovi codici di aprile 2026 per Genshin Impact e Zenless Zone Zero.

Zenless Zone Zero 2.8: rivelate ufficialmente le novità della prossima versioneÈ stata ufficialmente annunciata attraverso la live Twitch la nuova versione 2.8 di Zenless Zone Zero, chiamata New: Eridan Sunset. drcommodore.it

Zenless Zone Zero arriva su Steam, svelata la data di uscita della versione 2.8 e i nuovi contenuti in arrivoZenless Zone Zero presto riceverà la versione 2.8 con nuovi contenuti e personaggi. Inoltre, presto il gioco approderà anche su Steam. multiplayer.it

È stata ufficialmente annunciata attraverso la live Twitch la nuova versione 2.8 di Zenless Zone Zero, chiamata "New: Eridan Sunset". - facebook.com facebook

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