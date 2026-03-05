EA SPORTS FC 26 | Rivoluzione nel gameplay con il Title Update 1.50!
EA SPORTS FC 26 ha annunciato il rilascio del Title Update 1.5.0, che introduce modifiche significative al gameplay. L’aggiornamento riduce l’efficacia del Tiki Taka, potenzia i tiri di precisione e aggiunge nuove leggende come Ronaldinho e Bale alla modalità Carriera. La versione aggiornata è disponibile da oggi per tutti i giocatori.
Arriva il nuovo aggiornamento che cambia le carte in tavola: nerf al Tiki Taka, buff ai tiri di precisione e l’arrivo di leggende come Ronaldinho e Bale nella Carriera. Scopri come cambiano gli Stili di Gioco e le novità per i Club nel nostro riepilogo completo delle Note dal Campo. Riportiamo di seguito l’articolo di EA SPORTS che trovate in originale QUI Il Title Update 1.5.0 è in arrivo su EA SPORTS FC 26, portando con sé modifiche al gameplay e aggiornamenti a diverse modalità, ispirati dai back della community. Gameplay. Nelle ultime settimane abbiamo seguito da vicino le discussioni su Discord, i post di back e i canali social. Abbiamo apprezzato i dettagli condivisi dalla community riguardo agli Stili di gioco del passaggio e del tiro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
