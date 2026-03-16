Zenless Zone Zero 2.7 | nuovi personaggi banner e codice gratuito da riscattare

HoYoverse ha annunciato l’aggiornamento 2.7 di Zenless Zone Zero, chiamato Champions Never Fall to the Past. La nuova versione introduce personaggi inediti, un nuovo banner e un codice gratuito da riscattare. L’update sarà disponibile a breve e riguarda tutte le piattaforme su cui il gioco è giocabile. Nessun dettaglio su date precise o caratteristiche specifiche dei personaggi.

HoYoverse ha annunciato ufficialmente l’arrivo della Versione 2.7 di Zenless Zone Zero, intitolata Champions Never Fall to the Past. L’aggiornamento sarà disponibile dal 24 marzo e porterà con sé nuovi agenti giocabili, eventi tematici e contenuti aggiuntivi legati alla competizione Hollow Champion, uno dei tornei più importanti dell’universo di gioco. Come spesso accade con gli aggiornamenti principali, la nuova versione introdurrà anche ricompense, sfide e modifiche alle attività già presenti nel titolo. Il torneo Hollow Champion. Il fulcro dell’aggiornamento sarà il torneo Hollow Champion, una competizione organizzata dalla corporazione TOPS che coinvolgerà combattenti provenienti da tutta New Eridu. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Zenless Zone Zero 2.7: nuovi personaggi, banner e codice gratuito da riscattare Articoli correlati Leggi anche: Zenless Zone Zero Versione 2.5 “To Be Fuel for the Night”: data di uscita e tutte le novità Disney apre in Campania: ingresso gratuito tra giochi e personaggi iconici."> Ravensburger Disney Party: Un’Avventura Magica al Centro Commerciale Campania. INSANE NEWS!!! 16,000 FREE POLYCHROMES IN 2.7! FULL PULL COUNT REVEALED! | Zenless Zone Zero Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zenless Zone Zero Temi più discussi: Zenless Zone Zero 2.7: nuovi codici di marzo 2026 e annuncio dell'edizione fisica; Zenless Zone Zero presenta la versione 2.7: data di uscita, nuovi contenuti e 300 Polychrome gratis; Zenless Zone Zero: annunciata data della versione 2.7; Slay the Spire 2: 3 milioni di copie in sette giorni, Mega Crit svela i piani per il futuro. Zenless Zone Zero 2.7: Novità, Banner e codice da riscattareHoYoverse ha annunciato ufficialmente che Zenless Zone Zero riceverà la Versione 2.7, intitolata Champions Never Fall to the Past, il prossimo 24 marzo. L’aggiornamento porterà nuovi ... techgaming.it Zenless Zone Zero 2.7: rivelate ufficialmente le novità della prossima versioneÈ stata ufficialmente annunciata attraverso la live Twitch la nuova versione 2.7 di Zenless Zone Zero, chiamata Champions Never Fall to the Past. drcommodore.it Hoshimi Miyabi | Zenless Zone Zero #Aiart #AI #illustration #animeart x.com Renato Zero - Il carrozzone - facebook.com facebook