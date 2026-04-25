Zelina Vega critica il suo regno da Women’s US Champion | Non mi è piaciuto

Zelina Vega ha commentato il suo periodo come Women’s United States Champion, affermando di non essere stata soddisfatta di come sono andate le cose durante il suo regno. Dopo aver lasciato la WWE, ha espresso chiaramente che l’esperienza non ha rispettato le sue aspettative e ha fatto alcune critiche riguardo al percorso svolto in quella veste. La sua opinione si concentra sulla sua percezione personale di quella fase della sua carriera.

Zelina Vega non usa mezzi termini dopo il suo addio alla WWE e rende chiarissimo che il suo regno come Women’s United States Champion non è stato all’altezza delle sue aspettative. La dichiarazione arriva subito dopo il suo licenziamento, avvenuto nell’ultima ondata di tagli seguita a WrestleMania 42. Durante una diretta su Twitch il 25 aprile, Vega ha parlato apertamente della sua esperienza da campionessa, senza addolcire la pillola. Un titolo mai sfruttato: Zelina Vega rivela cosa è andato storto. Prima di entrare nel merito delle sue frustrazioni, va ricordato che Vega aveva conquistato il titolo sconfiggendo Chelsea Green nella puntata di SmackDown del 25 aprile 2025.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Zelina Vega critica il suo regno da Women’s U.S. Champion: “Non mi è piaciuto” WWE Zelina Vega - La Reina Suprema (2026 Remastered Theme Song) Notizie correlate Leggi anche: Jade Cargill: “Il mio regno da campionessa WWE è stato positivo, ma mi sarebbe piaciuto combattere di più”. Lecce-Inter, Chivu: “Dumfries da domani in gruppo. Thuram mi é piaciuto”Cristian Chivu può sorridere e godersi questi 3 punti per niente scontati che arrivano in una gara spartiacque tra andata e ritorno con il Bodo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Aleister Black e Zelina Vega sono stati licenziati dalla WWE. WWE: Zelina Vega vuole difendere il titolo a NXT e in AAAZelina Vega ha da poco iniziato il suo regno come Women’s United States Champion grazie alla recente vittoria con Chelsea Green a SmackDown. Messa già in chiaro l’intenzione di essere una campionessa ... spaziowrestling.it WWE: Zelina Vega rivela il retroscena dello schiaffo a Cody RhodesZelina Vega ha vissuto un percorso complesso in WWE: dal controverso licenziamento del 2020 al ritorno in grande stile, fino all’attuale storyline accanto al marito Aleister Black. Il nuovo capitolo ... spaziowrestling.it