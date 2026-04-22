Jade Cargill ha recentemente commentato il suo periodo come campionessa femminile WWE, affermando che è stato positivo, anche se avrebbe voluto avere più occasioni di lottare. Il suo regno di 169 giorni si è concluso durante la prima serata di WrestleMania 42, quando è stata sconfitta da Rhea Ripley. La wrestler ha espresso il desiderio di aver avuto più incontri durante il suo periodo di campionessa.

Jade Cargill riflette sul suo regno da campionessa femminile WWE. Il regno di 169 giorni di Cargill come campionessa femminile WWE si è concluso per mano di Rhea Ripley durante la prima serata di WrestleMania 42. Aveva conquistato il titolo da Tiffany Stratton a Saturday Night’s Main Event lo scorso novembre. Tuttavia, ha dovuto aspettare fino all’episodio del 13 febbraio 2026 di SmackDown per la sua prima difesa televisiva. Dopo aver difeso il titolo contro Jordynne Grace, Jade ha iniziato una faida con la vincitrice della Women’s Elimination Chamber del 2026, Rhea Ripley. Con l’evolversi della faida, B-Fab e Michin sono passati dalla parte dei “cattivi” unendosi a Jade.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jade Cargill: “Il mio regno da campionessa WWE è stato positivo, ma mi sarebbe piaciuto combattere di più”.

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