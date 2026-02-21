Lecce-Inter Chivu | Dumfries da domani in gruppo Thuram mi é piaciuto

Cristian Chivu ha commentato la vittoria contro l’Inter, sottolineando che Dumfries potrà tornare in gruppo già da domani. La presenza del giocatore olandese rafforza le possibilità di squadra in vista delle prossime partite. Chivu ha anche elogiato Thuram, definendolo convincente nel suo ruolo. La squadra di Lecce si prepara ora alla sfida di ritorno con maggiore fiducia, puntando a mantenere il vantaggio conquistato.

Cristian Chivu può sorridere e godersi questi 3 punti per niente scontati che arrivano in una gara spartiacque tra andata e ritorno con il Bodo. Tra emergenza infortuni, squalifiche e pericolo di testa già a martedì, non era per nulla facile. E invece prestazione che c’è stata e vittoria che è arrivata nel finale grazie ai cambi. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn. Lecce-Inter, le parole di Chivu a Dazn. Sulle palle inattive e l’esultanza al gol di Mkhitaryan “Dovevamo sfruttare meglio le palle inattive. Oggi ne abbiamo battute tante e nel primo tempo non siamo riusciti a calciarle nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

