Zeekr protagonista alla Milano Design Week debutta la nuova 7GT

Durante la Milano Design Week 2026, una casa automobilistica ha presentato in anteprima italiana la nuova Zeekr 7GT, una berlina elettrica di alta gamma. La vettura, caratterizzata da prestazioni elevate, è stata esposta sul palcoscenico milanese, rafforzando così la sua presenza nell’evento. La manifestazione si svolge nel capoluogo lombardo e vede protagonisti vari marchi nel settore del design e dell’innovazione.

(Adnkronos) – Zeekr rafforza la propria presenza alla Milano Design Week 2026 e sceglie il palcoscenico milanese per presentare in anteprima italiana la nuova Zeekr 7GT, una berlina totalmente elettrica premium ad alte prestazioni. Zeekr fa parte del Geely e con questo nuovo modello la vettura propone linee da granturismo, proporzioni dinamiche e un linguaggio stilistico improntato a un lusso essenziale e contemporaneo. Sul piano tecnico, la 7GT nasce su architettura a 800 Volt, sarà disponibile con batterie da 75 o 100 kWh e promette ricariche ultra rapide dal 10 all’80% in circa 13 minuti. Le prestazioni dichiarate parlano di accelerazione da 0 a 100 kmh in 3,3 secondi e velocità massima di 210 kmh.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Zeekr debutta alla Milano Design Week con la 7GT e una mostra immersivaIl debutto italiano di Zeekr passa dalla Milano Design Week, dove il marchio è presente a Tortona Rocks con “The Art of Connection”, mostra aperta al... Zeekr sbarca in Italia: debutto ufficiale alla Milano Design Week 2026Zeekr approda ufficialmente in Italia nel 2026, scegliendo la Milano Design Week come palcoscenico per il suo debutto pubblico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: tanti gli eventi a tema auto; Motori e Design: le automobili protagoniste del Salone del Mobile di Milano 2026; Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Design Week 2026, Milano capitale dell’automotive per una settimana. Da via Tortona all’Europa: Zeekr porta la 7GT alla Milano Design Week 2026Zeekr porta la 7GT alla Design Week di Milano: la berlina elettrica premium con 0-100 in 3,3 secondi debutta in Italia. techprincess.it Le auto da vedere alla Milano Design Week 2026Alla Milano Design Week 2026 quasi trenta marchi automotive tra anteprime, concept car e installazioni artistiche ... lautomobile.aci.it Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook