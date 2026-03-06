Calabria gli idonei danno fiducia al centrodestra e rinunciano alla manifestazione di protesta

Gli idonei calabresi della pubblica amministrazione hanno deciso di non partecipare alla manifestazione di protesta prevista per il 25 marzo. Hanno comunicato di aver rinunciato alla protesta e hanno espresso fiducia nel centrodestra. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Annullata la protesta dopo un incontro con i rappresentanti della Lega. Anche FdI si mobilita Gli idonei calabresi della pubblica amministrazione danno fiducia al centrodestra e rinunciano alla manifestazione di protesta che avevano organizzato per il prossimo 25 marzo. La decisione è stata presa oggi dopo un incontro con la deputata della Lega, Simona Loizzo. La proposta di legge regionale punta a svuotare il bacino di quanti hanno superato un concorso e riguarda oltre mille persone. Gli idonei calabresi si rivolgono al presidente della Regione Roberto Occhiuto, "affinché non ci deluda e possa promuovere l'approvazione di questa norma civile.