Juventus Next Gen Brambilla sicuro | Gli ultimi arrivati dovranno ambientarsi le prestazioni ci danno fiducia

Da juventusnews24.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Next Gen si prepara alla partita contro la vicecapolista. Brambilla si aspetta che gli ultimi arrivati si ambientino presto e chiede ai suoi di mantenere la concentrazione. Le ultime prestazioni dei bianconeri danno fiducia, ma ora bisogna confermare sul campo. La sfida si gioca a pranzo e sarà importante vedere come risponderanno i giovani della squadra.

Juventus Next Gen, i bianconeri di Brambilla attesi dal lunch match contro la vicecapolista, il tecnico chiede continuità. Mentre i riflettori della prima squadra sono puntati sul posticipo serale contro la Lazio, la domenica della Juventus si apre con l’importante impegno della Next Gen. Domani, domenica 8 febbraio 2026, i ragazzi di Massimo Brambilla saranno protagonisti in trasferta sul difficile campo della Torres. La sfida, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, inizierà alle 12:30 allo stadio Vanni Sanna di Sassari. VITTORIA COL PINETO – «Tutte le vittorie danno fiducia, ma lo fanno soprattutto le prestazioni: quando vinci in questo campionato significa che hai offerto una prova di livello, altrimenti faresti fatica a portare a casa punti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

