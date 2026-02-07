Juventus Next Gen Brambilla sicuro | Gli ultimi arrivati dovranno ambientarsi le prestazioni ci danno fiducia

La Juventus Next Gen si prepara alla partita contro la vicecapolista. Brambilla si aspetta che gli ultimi arrivati si ambientino presto e chiede ai suoi di mantenere la concentrazione. Le ultime prestazioni dei bianconeri danno fiducia, ma ora bisogna confermare sul campo. La sfida si gioca a pranzo e sarà importante vedere come risponderanno i giovani della squadra.

Juventus Next Gen, i bianconeri di Brambilla attesi dal lunch match contro la vicecapolista, il tecnico chiede continuità. Mentre i riflettori della prima squadra sono puntati sul posticipo serale contro la Lazio, la domenica della Juventus si apre con l’importante impegno della Next Gen. Domani, domenica 8 febbraio 2026, i ragazzi di Massimo Brambilla saranno protagonisti in trasferta sul difficile campo della Torres. La sfida, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, inizierà alle 12:30 allo stadio Vanni Sanna di Sassari. VITTORIA COL PINETO – «Tutte le vittorie danno fiducia, ma lo fanno soprattutto le prestazioni: quando vinci in questo campionato significa che hai offerto una prova di livello, altrimenti faresti fatica a portare a casa punti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla sicuro: «Gli ultimi arrivati dovranno ambientarsi, le prestazioni ci danno fiducia» Approfondimenti su Juventus Next Gen Juventus Next Gen-Perugia, le parole di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla: «Sosta fondamentale per rifiatare un po’». Focus sui prossimi match contro Ternana e Gubbio: ci sarebbe un vantaggio La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Bra - Juventus Next Gen 1-1 | Gli Highlights Ultime notizie su Juventus Next Gen Argomenti discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Pineto; La baby-Juve torna al successo: il difensore Gil firma l'1-0 sul Pineto, Guerra sbaglia un rigore; L’angolo dell’avversario | Torres, le chiavi della sfida alla Juventus Next Gen; Juve Next Gen, vittoria sofferta contro il Pineto: Gil decisivo e due gol annullati. Juventus Next Gen, Brambilla: Torres? È la partita più difficile che ci possa capitare oraLe parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della gara contro la Torres. msn.com Torres-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streamingTorres-Juventus Next Gen per la venticinquesima giornata del Girone B di Serie C: canale tv, formazioni e diretta streaming. calciomercato.com SPORT - TORRES, ROSSOBLÙ IN CERCA DI CONTINUITÀ CONTRO LA JUVENTUS NEXT GEN Serie C, Sfida dall’alto tasso di difficoltà per la Torres di Alfonso Greco che domenica alle ore 12.30 al Vanni Sanna ospiterà la Juventus Next Gen, con i bianco facebook UFFICIALE | Justin Oboavwoduo è un nuovo calciatore della Juventus Next Gen! x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.