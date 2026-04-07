Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan per 1-0, a sette giornate dal termine del campionato, la classifica mostra l’Inter in testa con sette punti di vantaggio sui partenopei e nove sui rossoneri. Il confronto tra i calendari delle tre squadre mette in evidenza differenze evidenti nelle partite ancora da disputare e nelle sfide considerate più impegnative. La lotta per lo scudetto si avvicina alle fasi decisive, con un occhio alle difficoltà di ogni team.

Dopo la vittoria per 1-0 del Napoli sul Milan, la lotta per lo scudetto, a 7 giornate dalla fine del campionato, vede l'Inter favorita con 7 punti di vantaggio sugli azzurri e 9 sul Milan. E adesso, cosa aspettarsi? Chi ha il calendario più semplice? Ecco gli impegni che attendono le tre squadre da qui a fine stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario Inter, Napoli e Milan a confronto: qual è il più semplice?

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