Dopo la vittoria dell'Inter sulla Roma con il punteggio di 5-2, l'attenzione si sposta sul confronto tra Napoli e Milan, in programma questa sera al Maradona. La partita rappresenta un momento chiave nella corsa allo scudetto e potrebbe influenzare significativamente le possibilità di una delle due squadre di mantenere vive le speranze di vincere il campionato. I due club si affrontano in un match che si preannuncia decisivo per il proseguimento della stagione.

Dopo la vittoria per 5-2 dell'Inter sulla Roma, i riflettori della corsa scudetto si spostano sul Maradona, dove questa sera Napoli e Milan si sfidano in un big match che potrebbe virtualmente spegnere il sogno tricolore di una delle due. Ma dopo, cosa succederà? Chi ha il calendario più semplice? Ecco gli impegni che attendono le tre squadre nelle ultime sette giornate di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario Inter, Milan e Napoli a confronto: qual è il più semplice?

Scudetto, corsa a tre tra Inter, Milan e Napoli: ecco il calendario a confrontoDopo la sosta ci sarà già una giornata di campionato cruciale per la corsa Scudetto: l'Inter sfiderà la Roma mentre ci sarà lo scontro diretto tra il...

Calendario Milan e calendario Inter a confronto: Allegri vuole mettere pressione a Chivu per lo scudettoSabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A.

Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Corsa Scudetto, otto giornate di fuoco: il calendario di Inter, Milan e Napoli; Mancano otto turni alla fine: Inter e Como con il calendario migliore; Calendario Inter - Giovanissimi Nazionali U15 Serie A / B - Girone B Italia.

L’Inter rimane la favorita, ma per lo scudetto (quasi) tutto passa dalle prossime quattro: i calendari a confronto di Inter e MilanI nerazzurri avranno Atalanta, Roma e Como nei prossimi 30 giorni, mentre i rossoneri dovranno ancora affrontare Napoli, Juventus e Atalanta ... ilfattoquotidiano.it

Lotta scudetto, chi è favorito? I calendari di Inter, Milan e Napoli ultime 8 giornateCalendario lotta Scudetto - Si prospetta un finale di stagione ad alta intensità per Inter, Milan e Napoli, squadre che ... fantamaster.it

Bergomi: “L’Inter deve avere cinque gare da vincere nella sua testa e con quel calendario non so…” x.com

Palmeri lancia l'allarme: "Arriva una pessima notizia per il calendario dell'Inter" facebook