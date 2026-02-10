Prandelli commenta la situazione della Juventus e dice che servono almeno due o tre rinforzi per alzare il livello della squadra. L’ex ct insiste anche su Yildiz, che vede come possibile protagonista nel derby contro l’Inter. Nel frattempo, ricorda un aneddoto su Platini, aggiungendo dettagli sulla partita in arrivo.

Prandelli non ha dubbi, l’ex CT vede in Yildiz l’uomo derby e svela un aneddoto su Platini: le parole in vista del match contro l’Inter. La marcia di avvicinamento al derby d’Italia del prossimo 14 febbraio si accende con le parole di un grande doppio ex e conoscitore del mondo bianconero. Intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha analizzato il momento della squadra di Luciano Spalletti, concentrandosi in particolare sul talento cristallino di Kenan Yildiz. Dopo il rinnovo fino al 2030, il numero dieci è chiamato alla prova della maturità a San Siro, stadio che lo ha già visto protagonista in passato e dove l’ex CT si aspetta la definitiva consacrazione sotto gli occhi dell’AD Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Prandelli non ha dubbi: «Alla Juve servono 2-3 giocatori per alzare il livello, ecco cosa penso di Spalletti». Il consiglio ad Yildiz

