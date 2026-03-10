Gotti non ha dubbi | Vlahovic può diventare l’Osimhen del Napoli di Spalletti David? Penso una cosa

Gotti, intervistato da Sky Sport, ha espresso fiducia nelle potenzialità di Vlahovic, sottolineando come possa diventare un giocatore simile a Osimhen nel Napoli di Spalletti. Ha anche commentato la situazione contrattuale del serbo, sostenendo che il rinnovo rappresenta una scelta importante per il futuro dell’attaccante. La discussione si è concentrata sui progressi del giocatore e sul suo ruolo nella squadra.

Gotti ai microfoni di Sky Sport si è soffermato su Vlahovic promuovendo il rinnovo del serbo e facendo un paragone molto forte. Le sue parole. Il mercato e le scelte tattiche della Juventus continuano a essere il tema caldo dei salotti televisivi, specialmente per quanto riguarda l'assetto offensivo. La squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un momento di transizione, in attesa di poter contare nuovamente sul suo pezzo pregiato. La dirigenza e lo staff tecnico sperano infatti di ritrovare presto Dusan Vlahovic, convinti che il suo ritorno possa essere la scintilla necessaria per far compiere alla squadra l'agognato salto di qualità. Sul tema è intervenuto con decisione l'allenatore Luca Gotti, ospite degli studi di Sky Sport.