Yacht distrutto da incendio al porto Marina d'Arechi di Salerno

Venerdì sera si è verificato un incendio nel porto turistico di Salerno, portando alla distruzione di uno yacht lungo 18 metri. Le fiamme hanno interessato la imbarcazione, ma le cause dell’incendio non sono ancora state determinate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.