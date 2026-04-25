Incendio al porto Marina d' Arechi | yacht completamente distrutto mistero sulle cause

Alle prime luci dell’alba, il porto Marina d’Arechi si è svegliato con un incendio che ha distrutto uno yacht di circa 18 metri. La nave, che si trovava ormeggiata nel tratto, è andata completamente distrutta, lasciando solo le lamiere annerite e deformate. Le cause del rogo rimangono ancora sconosciute e sono al centro delle indagini in corso. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Alle prime luci dell’alba lo scenario al Marina d’Arechi si è presentato desolante. Dove poche ore prima era ormeggiato uno yacht di circa 18 metri, restano soltanto le lamiere annerite e deformate di quella che un tempo era un’imbarcazione di lusso, completamente distrutta da un incendio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate ?Inferno di fuoco al Marina di Arechi: yacht di 18 metri distrutto dalle fiammeTempo di lettura: < 1 minutoUna densa colonna di fumo nero ha oscurato il cielo sopra il porto turistico Marina di Arechi nella serata di ieri. Incendio al Marina d'Arechi, barca avvolta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, questa sera, all'interno del porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione -... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio al porto Marina d’Arechi: due imbarcazioni in fiamme; Incendio al Marina d'Arechi, yacht avvolta dalle fiamme: si indaga; Salerno, paura al Marina di Arechi: in fiamme yacht di 18 metri, non ci sono feriti; Barche in fiamme al porto di Scoglitti, intervento dei vigili del fuoco. Incendio al porto di Marina d’Arechi: yacht avvolto dalle fiamme sul pontile EchoUn incendio ha colpito uno yacht Conam 60 a Marina d'Arechi. Sul posto Vigili del Fuoco e personale del porto. Nessun ferito e imbarcazioni vicine salve ... infocilento.it Salerno, incendio al porto turistico Marina d’Arechi: fiamme domate, evitato il peggioStampaMomenti di tensione al Marina d’Arechi, a Salerno, dove nelle scorse ore un incendio ha interessato uno yacht ormeggiato al pontile Echo. A prendere fuoco un’imbarcazione da diporto modello Cona ... salernonotizie.it Massiccia mobilitazione alla vista del fumo al quinto piano di una palazzina: corsa contro il tempo per evitare il propagarsi dell'incendio nel resto dello stabile - facebook.com facebook Incendio in una palazzina a Sant’Eufemia: due persone intossicate x.com