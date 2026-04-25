?Inferno di fuoco al Marina di Arechi | yacht di 18 metri distrutto dalle fiamme

Nella serata di ieri, un incendio ha coinvolto uno yacht di 18 metri nel porto turistico Marina di Arechi. Una colonna di fumo nero si è sollevata dall’area interessata, visibile da diverse zone circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha causato la completa distruzione dell’imbarcazione coinvolta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una densa colonna di fumo nero ha oscurato il cielo sopra il porto turistico Marina di Arechi nella serata di ieri. Erano circa le 21:00 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio devastante è divampato a bordo di uno yacht di circa 18 metri ormeggiato presso la banchina salernitana.?All’arrivo dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno, la situazione appariva già critica: l’imbarcazione era quasi completamente avvolta dal rogo. I caschi rossi, supportati dal personale di terra del porto e dall’ausilio di un’autobotte per garantire il rifornimento idrico necessario, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ?Inferno di fuoco al Marina di Arechi: yacht di 18 metri distrutto dalle fiamme Notizie correlate Incendio al Marina d'Arechi, barca avvolta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, questa sera, all'interno del porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione -... Paura sull’autostrada, furgone prende fuoco: distrutto dalle fiammeCortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inferno di fuoco al porto di Scoglitti, al rogo due imbarcazioni; Inferno di fuoco distrugge la casa di un disoccupato: avviate le indagini; Inferno di fuoco nella zona industriale di Ostuni: distrutti oltre dieci mezzi turistici; Inferno di fuoco in azienda. Il sindaco: Tenete le finestre chiuse. Inferno di fuoco al porto di Scoglitti, al rogo due imbarcazioniSul posto gli uomini della Capitaneria di porto per le prime indagini. La pista dolosa sembra la più accreditata ... lasicilia.it Inferno di fuoco distrugge la casa di un disoccupato: avviate le indaginiI pompieri non si sono pronunciati sulle cause della scintilla iniziale. Il quarantottenne è stato già sentito dai poliziotti per capire se abbia avuto o meno problemi o dissidi con qualcuno ... agrigentonotizie.it Il vero inferno è fuori, qui a contatto con gli altri, che ti giudicano, ti criticano c non ti amano. Alda - facebook.com facebook L'Inferno del Nord è di Wout Van Aert, il belga trionfa nella Parigi-Roubaix x.com