La nuova CEO di Xbox Asha Sharma svela le tre priorità di Microsoft Gaming

Asha Sharma assume la guida di Microsoft Gaming dopo aver accettato la sfida di rafforzare la presenza del settore nel mercato. La nuova CEO ha condiviso con i dipendenti le sue tre priorità principali, tra cui l’innovazione nei giochi e migliorare l’esperienza utente. Sharma ha annunciato che investirà risorse significative per sviluppare nuove piattaforme e servizi. La sua prima decisione riguarda l’espansione delle collaborazioni con sviluppatori terzi per ampliare l’offerta di giochi disponibili.

Con un messaggio interno inviato ai team, Asha Sharma ha ufficialmente inaugurato la sua gestione alla guida di Microsoft Gaming, tracciando una linea strategica chiara e articolata in tre impegni fondamentali. La nomina arriva in un momento delicato: il ritiro di Phil Spencer, in Microsoft dal 1988 e alla guida di Xbox dal 2014, e le dimissioni della presidente Sarah Bond segnano la fine di un ciclo storico per il brand, proprio alla vigilia del 25° anniversario di Xbox. Sharma ha esordito parlando di “umiltà e urgenza”: umiltà per il lavoro costruito in decenni da artisti, ingegneri, designer, scrittori e musicisti che hanno creato mondi capaci di dare significato a centinaia di milioni di persone; urgenza perché il gaming sta attraversando trasformazioni rapide, tra evoluzione tecnologica, nuovi modelli di business e cambiamenti nelle abitudini del pubblico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

