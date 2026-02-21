Phil Spencer lascia Microsoft | finisce un’era per Xbox Asha Sharma nuova CEO di Microsoft Gaming

Phil Spencer ha deciso di lasciare Microsoft dopo quasi 40 anni, segnando un passaggio importante per Xbox. La sua partenza arriva in un momento di grandi sfide nel settore dei videogiochi, mentre l’azienda annuncia anche la nomina di Asha Sharma come nuova CEO di Microsoft Gaming. Spencer ha contribuito a far crescere la piattaforma e a lanciare importanti innovazioni. La sua uscita rappresenta un punto di svolta per il futuro della divisione.

Dopo quasi quattro decenni in Microsoft, Phil Spencer si prepara a dire addio, segnando uno dei cambiamenti più significativi nella storia moderna di Xbox. L’attuale CEO di Microsoft Gaming si ritirerà ufficialmente il 23 febbraio 2026, chiudendo una carriera durata 38 anni e lasciando dietro di sé un’eredità che ha trasformato profondamente la divisione gaming dell’azienda. La notizia è stata condivisa internamente dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, che ha voluto ringraziare Spencer per il suo ruolo fondamentale nell’evoluzione della piattaforma Xbox e nella crescita globale del business videoludico.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Xbox: Sharma prende il comando, Spencer lascia dopo 30 anni.Asha Sharma assume il ruolo di leader di Xbox dopo oltre trent’anni di carriera, sostituendo Phil Spencer che ha lasciato il suo incarico.

