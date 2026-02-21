WWE | Dopo due mesi di stop Michin è tornata e Jade Cargill è nel suo mirino

Dopo due mesi di assenza, Michin è tornata a competere nella WWE, facendo subito parlare di sé. La wrestler ha dimostrato grande determinazione, colpendo rapidamente Jade Cargill, sua futura avversaria. La sua presenza ha riacceso l’attenzione degli appassionati, pronti a seguire il suo percorso nel ring. Michin si prepara a sfidare Cargill con determinazione, lasciando intendere che non si fermerà facilmente. Gli incontri tra le due si preannunciano intensi e ricchi di colpi di scena.

Michin è ufficialmente tornata all’interno della programmazione della WWE e non ha perso tempo a fare la diplomatica. Dopo quasi due mesi lontana dal ring a causa di un infortunio alla spalla che l’aveva costretta a rinunciare al WWE Holiday Tour, Michin ha fatto ritorno durante l’episodio del 20 febbraio di SmackDown. L’infortunio aveva interrotto la sua serie di match nei live event contro Jade Cargill e, per settimane, non c’erano stati aggiornamenti chiari sulle sue condizioni, lasciando i fan a chiedersi quando e in che modo sarebbe tornata. La scorsa notte è arrivata la risposta. Michin riappare a SmackDown: Tensione immediata con Jade Cargill.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Nothing will stop MIchin from getting to Jade Cargill

