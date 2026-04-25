WWE | Ondata di licenziamenti in corso il riepilogo aggiornato

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, la WWE ha avviato una serie di licenziamenti che hanno coinvolto vari wrestler. Sono stati resi noti alcuni nomi confermati tra coloro che sono stati tagliati dalla compagnia, mentre altri ancora non sono stati annunciati ufficialmente. La notizia si aggiunge a un quadro di cambiamenti in corso all’interno dell’organizzazione, che sta procedendo con le uscite di alcuni professionisti del settore.

Mentre si susseguono i nomi dei wrestler tagliati dalla WWE in questa notte tra il 24 ed il 25 aprile, è opportuno fare un riepilogo di tutti i nomi che vengono confermati. WWE: CM Punk vs. Roman Reigns colpisce Meltzer, tutti i voti dell’Observer alle due notti di WrestleMania 42 WWE: Ricky Saints verso il main roster? In corso le discussioni per la promozione Ric Flair: “Se Triple H dovesse dimettersi, vedrei bene The Undertaker come direttore creativo”. AEW: Fusione Warner Bros. Discovery–Paramount Global, cosa cambia per la AEW .🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ondata di licenziamenti in corso, il riepilogo aggiornato Notizie correlate ULTIM’ORA: Ondata di licenziamenti in WWE, fuori Nikki Cross, Zoey Stark e Alba FyreCome da nefasta tradizione, la WWE sembra intenzionata ad operare alcuni tagli al suo roster attivo nell’immediato post WrestleMania. WWE: La vittoria di Cody Rhodes a SmackDown provoca l’ondata di dislike più grande del 2026Cody Rhodes ha vinto l‘Undisputed WWE Championship durante il main event dell’ultimo episodi di SmackDown andato in onda il 6 marzo, in quello che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: WWE BREAKING NEWS: Nuova ondata di licenziamenti, tutti i nomi; ULTIM’ORA: Ondata di licenziamenti in WWE, fuori Nikki Cross, Zoey Stark e Alba Fyre; ULTIM’ORA: Nuovi licenziamenti in WWE, i nomi; Uncle Howdy/Bo Dallas è stato licenziato dalla WWE. WWE BREAKING NEWS: Nuova ondata di licenziamenti, tutti i nomiCome accade quasi ogni anno dopo WrestleMania, la WWE ha iniziato a licenziare diverse Superstar, ecco tutti i nomi ... spaziowrestling.it ULTIM’ORA: Ondata di licenziamenti in WWE, fuori Nikki Cross, Zoey Stark e Alba FyreCome da nefasta tradizione, la WWE sembra intenzionata ad operare alcuni tagli al suo roster attivo nell'immediato post WrestleMania. Fightful Select ha appena comunicato i primi tre nomi che sono ven ... zonawrestling.net Le dichiarazioni di Giorgia Meloni da Crans-Montana hanno sollevato un’ondata di indignazione: definire “ignobile” la richiesta di tutele per i lavoratori appare distante anni luce dalla vita reale di chi guadagna poche centinaia di euro al mese. Il nodo è chiaro: - facebook.com facebook Ringrazio il comitato pace Massa Marittima per la solidarietà NON qualcuno che ha scatenato un’ondata di odio verso di me per aver esercitato il diritto di critica ad Israele. Ps: ieri ho querelato l’ennesimo diffamatore. Vogliono prenderci per stanchezza non ci x.com