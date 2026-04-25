WWE | Ondata di licenziamenti in corso il riepilogo aggiornato

Da zonawrestling.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, la WWE ha avviato una serie di licenziamenti che hanno coinvolto vari wrestler. Sono stati resi noti alcuni nomi confermati tra coloro che sono stati tagliati dalla compagnia, mentre altri ancora non sono stati annunciati ufficialmente. La notizia si aggiunge a un quadro di cambiamenti in corso all’interno dell’organizzazione, che sta procedendo con le uscite di alcuni professionisti del settore.

Mentre si susseguono i nomi dei wrestler tagliati dalla WWE in questa notte tra il 24 ed il 25 aprile, è opportuno fare un riepilogo di tutti i nomi che vengono confermati. WWE: CM Punk vs. Roman Reigns colpisce Meltzer, tutti i voti dell’Observer alle due notti di WrestleMania 42 WWE: Ricky Saints verso il main roster? In corso le discussioni per la promozione Ric Flair: “Se Triple H dovesse dimettersi, vedrei bene The Undertaker come direttore creativo”. AEW: Fusione Warner Bros. Discovery–Paramount Global, cosa cambia per la AEW .🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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