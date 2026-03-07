WWE | La vittoria di Cody Rhodes a SmackDown provoca l’ondata di dislike più grande del 2026

Durante l’ultimo episodio di SmackDown trasmesso il 6 marzo, Cody Rhodes ha conquistato l’Undisputed WWE Championship nel main event. La sua vittoria ha suscitato una forte reazione negativa tra i fan, rappresentando l’ondata di dislike più intensa del 2026. La sfida per il titolo ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno espresso il loro dissenso sui social e nei commenti online.

Cody Rhodes ha vinto l'Undisputed WWE Championship durante il main event dell'ultimo episodi di SmackDown andato in onda il 6 marzo, in quello che doveva essere un grande momento di avvicinamento a WrestleMania 42. Invece, la reazione online si è trasformata in un'ondata di critiche. Dopo la trasmissione dal Moda Center di Portland, Oregon, la vittoria di Rhodes su Drew McIntyre è diventata un vero e proprio bersaglio di polemiche sui social media. Ora la rabbia dei fan si è spostata anche su YouTube. Il video della vittoria di Rhodes è diventato il più "non gradito" tra i contenuti WWE del 2026 sul canale ufficiale di YouTube, con oltre 58.000 dislike contro circa 17.