WWE | Licenziamenti 2026 emerge il ruolo chiave di Triple H

Recentemente si sono verificati nuovi licenziamenti nel settore della WWE, con alcune fonti che indicano il coinvolgimento diretto di un alto dirigente nelle decisioni. Secondo quanto riportato, questa figura avrebbe avuto un ruolo centrale nel processo decisionale riguardante le sospensioni e le dimissioni dei dipendenti. Le informazioni disponibili suggeriscono che le scelte siano state prese in modo autonomo da questa persona.

Il coinvolgimento di Triple H nell’ultima ondata di licenziamenti in WWE sta diventando sempre più chiaro e, secondo le ultime informazioni, sarebbe proprio lui a prendere le decisioni finali. “Nessuno sopra Levesque decide chi licenziare. Forse Nick Khan, forse no. Ari Emanuel non è lì a dire che dobbiamo licenziare Zelina Vega o Kairi. In linea di massima, chi decide — nel bene o nel male — è Paul. È come in passato, quando la gente dava la colpa a questo o a quello, ma la decisione era al 100% di Vince”. “Non c’è alcuna possibilità che TKO imponga chi tagliare. È possibile che esista una sorta di tetto salariale non ufficiale e che Levesque, come responsabile, debba mantenere i costi entro quel limite.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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